Musei | il Maxxi ' riparte' con ' Una storia per il futuro' | nel 2021 focus e progetti speciali 3

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) - Tante le mostre che hanno accolto i visitatori alla riapertura del museo, a partire da 'senzamargine. Passaggi nell'arte italiana a cavallo del millennio', l'importante allestimento della collezione con opere di nove maestri imprescindibili dell'arte italiana contemporanea, tutt'oggi punto di riferimento per le generazioni più giovani: Carla Accardi, Luciano Fabro, Luigi Ghirri, Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, Paolo Icaro, Jannis Kounellis, Anna Maria Maiolino, Claudio Parmiggiani e Mario Schifano (fino a gennaio 2022). Esposte fino al 2 maggio le opere dei finalisti della seconda edizione delBulgari Prize, il progetto per il sostegno dei giovani talenti: lento-violento, la potente installazione di sculture zoomorfe di Giulia Cenci, A Week's Notice, l'installazione video di Tomaso De Luca, ode alla libertà e alla diversità; Roma e Fiumi, ...

... "Moussakà", ottiene uno spazio all'interno di "The Indipendent", progetto di ricerca che il"... Visto che le mostre e ierano chiusi ho deciso di trasformare la mia galleria in una galleria ......italiani ci sono le attività culturali che continuano a raggiungere gli utenti online. Artribune dedica un appuntamento settimanale ai migliori progetti in programma: ecco le proposte di...Dieci anni di Maxxi', un viaggio nella storia del museo per creare nuove idee e visioni di futuro. Sono tanti gli artisti al centro dell'attività del museo: un genio italiano dell’architettura ...L’AQUILA – “Il Maxxi L’Aquila è pronto da mesi. Allestito e chiuso, da mesi”. A dirlo all’Ansa è Giovanna Melandri, presidente della Fondazione Maxxi, che nella sede romana disegnata da Zaha Hadid è p ...