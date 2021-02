Moody’s ora tifa Draghi e dimentica le paure del Conte bis

Leggi su formiche

(Di martedì 16 febbraio 2021) Era il 22 gennaio scorso quando l’agenzia di rating, da sempre la meno tenera con l’Italia tra le sorelle del rating, lanciò l’allarme. Il governo di Giuseppeperdeva pericolosamente colpi, potenza, mentre il virus rialzava la testa e il Recovery Plan, plasmato in quei giorni, rivelava le sue prime crepe. E allora, ecco il giudizio impietoso:troppo debole, Recovery Plan a rischio. Risultato, spread in rialzo, Borsa in rosso. Impossibile non vedere i fantasmi del 6 maggio 2010, quando un report della stessamolto negativo sull’Italia (governava, allora, Silvio Berlusconi), gettò ne panico i listini, aprendo la strada alla crisi del debito sovrano che fu tra le con-cause della caduta del governo (novembre 2011). Ora, nemmeno un mese dopo, l’agenzia si è rimangiata la parola. A Palazzo Chigi ...