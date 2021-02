Il vaccino di AstraZeneca agli over 55? L’Aifa apre, riunione con Regioni e ministero della Salute per il via libera (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) apre alla possibilità di somministrare il vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca anche agli over 55, dopo che gli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hanno raccomandato la formula anche per le persone più anziane. Nel pomeriggio di oggi, 16 febbraio, si terrà una riunione tra gli esperti del ministero della Salute, delL’Aifa stessa e i rappresentanti delle Regioni, per decidere in merito a tale possibilità. vaccino raccomandato anche contro le varianti AstraZeneca ha fatto sapere di aver ottenuto dall’Oms l’approvazione per l’uso di emergenza in individui di età pari o superiore a 18 anni, ... Leggi su open.online (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa)alla possibilità di somministrare ilanti Covid-19 dianche55, dopo che gli esperti dell’Organizzazione mondialesanità (Oms) hanno raccomandato la formula anche per le persone più anziane. Nel pomeriggio di oggi, 16 febbraio, si terrà unatra gli esperti del, delstessa e i rappresentanti delle, per decidere in merito a tale possibilità.raccomandato anche contro le variantiha fatto sapere di aver ottenuto dall’Oms l’approvazione per l’uso di emergenza in individui di età pari o superiore a 18 anni, ...

