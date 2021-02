Il governo Draghi e la corsa ai sottosegretari: ecco i campani che sperano nella chiamata giusta (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTra domani (al Senato) e giovedì (alla Camera) il governo Draghi otterrà il suo primo voto di fiducia. Ancora quarantotto ore, dunque, e poi l’esecutivo guidato dall’ex numero 1 della Bce sarà pienamente operativo. Ma c’è un’altra scadenza su cui in queste ore si sono concentrate le attenzioni dei partiti che compongono la maggioranza: il sottogoverno. Tra viceministri e sottosegretari, la corsa a un posto al sole dovrebbe concludersi con una quarantina di vincitori, forse 36, considerate le previsioni della vigilia. Il totonomi impazza, al solito, e diversi sono i parlamentari campani che aspettano la telefonata giusta. Quella che ti cambia, almeno per un paio di anni, la vita. E se nella scelta dei ministri il neo-premier ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTra domani (al Senato) e giovedì (alla Camera) ilotterrà il suo primo voto di fiducia. Ancora quarantotto ore, dunque, e poi l’esecutivo guidato dall’ex numero 1 della Bce sarà pienamente operativo. Ma c’è un’altra scadenza su cui in queste ore si sono concentrate le attenzioni dei partiti che compongono la maggioranza: il sotto. Tra viceministri e, laa un posto al sole dovrebbe concludersi con una quarantina di vincitori, forse 36, considerate le previsioni della vigilia. Il totonomi impazza, al solito, e diversi sono i parlamentariche aspettano la telefonata. Quella che ti cambia, almeno per un paio di anni, la vita. E sescelta dei ministri il neo-premier ...

lorepregliasco : Palazzo Chigi fa sapere all'AGI che la decisione sugli impianti sciistici è stata adottata in base alle informazion… - ricpuglisi : Che cosa ci fa Speranza ancora ministro della salute dopo che Sinistra Italiana (pezzo importante di LeU) ha deciso… - FratellidItalia : Pochi giorni fa il Governo Conte-Speranza e il CTS autorizzavano riapertura piste da sci dal 15 febbraio nelle Regi… - initlabor : RT @Gitro77: Un plastico esempio di come il Governo Draghi difenderà l'interesse nazionale... ?????? - MariaErrichiel5 : RT @MPSkino: #perUnire è bastato poco. Per tenere insieme, serve un miracolo Questa generazione politica non è matura per un governo del '… -