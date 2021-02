(Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Complimenti ad Antonioper la nomina anazionale di Forza Italia, lapiùper coprire uncosì delicato e importante per il rilancio del nostro partito. A lui gli auguri di buon lavoro". Così in una nota Matteo, deputato di Forza Italia.

TV7Benevento : Fi: Perego, 'Tajani figura più capace per ruolo coordinatore'... -

Ultime Notizie dalla rete : Perego Tajani

OlbiaNotizie

... ha salutato i cronisti ed è rientrato velocemente dai più stretti collaboratori, da Antonio... In un Paese normale sarebbe in galera" Davide'Non possiamo restare in mezzo al guado', rimarca Matteo. 'Dobbiamo andare fino in fondo - ... Insomma, il percorso è chiaro, la meta meno: tanto che Antonioieri ha preso carta e penna ...Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Complimenti ad Antonio Tajani per la nomina a coordinatore nazionale ... Così in una nota Matteo Perego, deputato di Forza Italia.