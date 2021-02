Covid, Sileri: “Lockdown generalizzato adesso sarebbe provvedimento eccessivo” (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – “Negli ultimi giorni abbiamo assistito in diverse aree alla diffusione di alcune varianti del virus: questo spiega la decisione di fare un passo indietro sulle riaperture annunciate. Ma sarebbe molto importante riuscire a comunicare queste decisioni con un maggior margine di tempo. D’altra parte, fin dall’inizio della pandemia c’è un problema di comunicazione che coinvolge tutti coloro che si rapportano alla popolazione. Gli esperti devono collaborare anche attraverso le dichiarazioni rilasciate ai media“. Lo scrive su facebook Pierpaolo Sileri, gia’ viceministro alla Salute, intervenuto questa mattina a Rainews 24. Leggi su dire (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – “Negli ultimi giorni abbiamo assistito in diverse aree alla diffusione di alcune varianti del virus: questo spiega la decisione di fare un passo indietro sulle riaperture annunciate. Ma sarebbe molto importante riuscire a comunicare queste decisioni con un maggior margine di tempo. D’altra parte, fin dall’inizio della pandemia c’è un problema di comunicazione che coinvolge tutti coloro che si rapportano alla popolazione. Gli esperti devono collaborare anche attraverso le dichiarazioni rilasciate ai media“. Lo scrive su facebook Pierpaolo Sileri, gia’ viceministro alla Salute, intervenuto questa mattina a Rainews 24.

