Casa Berlusconi | Luigi e Federica aspettano il primo figlio

Leggi su 361magazine

(Di martedì 16 febbraio 2021) I due ragazzi si erano sposati lo scorso ottobre a Milano, di 32 anni,di Silvioe Veronica Lario, diventerà papà. Sua moglie,Fumagalli, 31 anni, con la quale si è sposato lo scorso 7 ottobre a Milano dopo nove anni di fidanzamento, è incinta. A svelarlo è il magazine Chi nel numero in edicola da domani, mercoledì 17 febbraio.lavora nel mondo della finanza. Lei è un anno più giovane del marito, è laureata in Giurisprudenza e di professione fa la Pr.Fumagalli si occupa infatti della comunicazione sui social di alcuni personaggi, come Fiammetta Cicogna, Candela Pelizza, Francesca Cavallin e Caterina Balivo. I suoi genitori sono titolari di una media industria manifatturiera del ...