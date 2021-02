Bullard (Fed) scarta ipotesi “bolla” su azioni (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il presidente della Fed di Louis, James Bullard non vede una bolla patrimoniale e dubita che la politica monetaria si inasprirà nel breve termine. Il governatore ha affermato che i prezzi di mercato non mostrano segni di una bolla, anche se ha notato che le azioni sono “molto apprezzate”. Per Bullard non c’è una situazione per cui la banca centrale debba iniziare ad inasprire la sua politica. Alla domanda “se vede la Fed ridimensionare presto i suoi acquisti di obbligazioni”, intervistato dalla CNBC, ha risposto “non proprio”. Il presidente Fed non vede bolle neanche sul Bitcoin che oggi ha superato 50.000 dollari per la prima volta, affermando che il prezzo della criptovaluta non ha influenzato la politica della banca centrale statunitense. Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il presidente della Fed di Louis, Jamesnon vede unapatrimoniale e dubita che la politica monetaria si inasprirà nel breve termine. Il governatore ha affermato che i prezzi di mercato non mostrano segni di una, anche se ha notato che lesono “molto apprezzate”. Pernon c’è una situazione per cui la banca centrale debba iniziare ad inasprire la sua politica. Alla domanda “se vede la Fed ridimensionare presto i suoi acquisti di obblig”, intervistato dalla CNBC, ha risposto “non proprio”. Il presidente Fed non vede bolle neanche sul Bitcoin che oggi ha superato 50.000 dollari per la prima volta, affermando che il prezzo della criptovaluta non ha influenzato la politica della banca centrale statunitense.

