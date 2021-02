Brevi cenni sonciniani sull’universo e altri usi sciatti della lingua (Di martedì 16 febbraio 2021) Di precise parole, si vive. E di grande teatro, aggiungeva quello, esagerando in ambizione: già le precise parole sarebbero tantissimo. L’epoca che fa l’uso più sciatto delle parole è anche quella che più si diletta a correggere le parole altrui. Del quesito su Rousseau, a indignare il volontariato delle belle lettere attivissimo sui social sono stati i due punti; ma, in «Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?», non sono i due punti, a farti bocciare all’esame di terza media: è il posizionamento del complemento di compagnia. Di precise parole, si vive. In “Quando abbiamo smesso di capire il mondo” (Adelphi), il più affascinante tra i libri ... Leggi su linkiesta (Di martedì 16 febbraio 2021) Di precise parole, si vive. E di grande teatro, aggiungeva quello, esagerando in ambizione: già le precise parole sarebbero tantissimo. L’epoca che fa l’uso più sciatto delle parole è anche quella che più si diletta a correggere le parole altrui. Del quesito su Rousseau, a indignare il volontariato delle belle lettere attivissimo sui social sono stati i due punti; ma, in «Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-MinisteroTransizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?», non sono i due punti, a farti bocciare all’esame di terza media: è il posizionamento del complemento di compagnia. Di precise parole, si vive. In “Quando abbiamo smesso di capire il mondo” (Adelphi), il più affascinante tra i libri ...

positanonews : Piano di Sorrento, brevi cenni storici di Sant’Antonino Abate nella Cappella di San Nicola - SIENANEWS : Tempi brevi e certi per stanziare le risorse economiche e completare i lavori sulla Cassia: è quanto chiede la depu… - margutti61 : RT @Retedellereti: Va cambiata la mentalità. E magari anche le leggi. E l'informazione: con 4 donne massacrate dal #boiadomestico in 7 gior… - Superficaoca : RT @Retedellereti: Va cambiata la mentalità. E magari anche le leggi. E l'informazione: con 4 donne massacrate dal #boiadomestico in 7 gior… - Retedellereti : Va cambiata la mentalità. E magari anche le leggi. E l'informazione: con 4 donne massacrate dal #boiadomestico in 7… -