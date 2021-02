Berlino, bambini giocano sulla pista di ghiaccio. E la polizia arriva in elicottero per scacciarli (Video) (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb – Berlino, una tranquilla giornata festiva. Una domenica pomeriggio da passare sul lago Weißensee con la famiglia, senza troppi pensieri. D’un tratto però, come in un film di azione, spunta un elicottero della polizia in volo radente sul lago ghiacciato. Berlino, la polizia arriva in elicottero per scacciare i bambini Un’operazione delle forze dell’ordine atta a scovare qualche pericoloso terrorista? Un blitz improvviso contro la criminalità organizzata? Un’incursione delle forze speciali per liberare qualche ostaggio? Nulla di tutto questo, la polizia è arrivata in volo semplicemente per scacciare le persone presenti sul posto. Tra queste molti bambini che si stavano divertendo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb –, una tranquilla giornata festiva. Una domenica pomeriggio da passare sul lago Weißensee con la famiglia, senza troppi pensieri. D’un tratto però, come in un film di azione, spunta undellain volo radente sul lago ghiacciato., lainper scacciare iUn’operazione delle forze dell’ordine atta a scovare qualche pericoloso terrorista? Un blitz improvviso contro la criminalità organizzata? Un’incursione delle forze speciali per liberare qualche ostaggio? Nulla di tutto questo, lata in volo semplicemente per scacciare le persone presenti sul posto. Tra queste moltiche si stavano divertendo ...

