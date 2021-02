Bergamo, in una settimana saliti del 55% i contagi e del 35% i ricoveri Covid (Di martedì 16 febbraio 2021) Oggi apriamo il consueto report (relativo al periodo 9/15 febbraio), con la situazione in Bergamasca dove la curva epidemica si è spostata verso l’alto. I nuovi contagi sono stati 990 (media giornaliera 141), rispetto ai 636 della settimana scorsa (+55%). Sale così anche l’indice casi/100.000 abitanti ora a 90 rispetto a 57 precedente (media lombarda 136). La provincia di Bergamo ha anche il maggior incremento percentuale in Lombardia, seguita da Varese con il +43%, Brescia con un +35% (dove il rialzo era già iniziato da alcune settimane: in questa assomma 3.376 nuovi casi contro i 2.489 precedenti. Monza sale del 30%, Milano e Como salgono del 13%, rialzi più contenuti per le altre province. Preoccupano anche i ricoveri in Area Covid nelle strutture ospedaliere bergamasche, saliti da ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 febbraio 2021) Oggi apriamo il consueto report (relativo al periodo 9/15 febbraio), con la situazione in Bergamasca dove la curva epidemica si è spostata verso l’alto. I nuovisono stati 990 (media giornaliera 141), rispetto ai 636 dellascorsa (+55%). Sale così anche l’indice casi/100.000 abitanti ora a 90 rispetto a 57 precedente (media lombarda 136). La provincia diha anche il maggior incremento percentuale in Lombardia, seguita da Varese con il +43%, Brescia con un +35% (dove il rialzo era già iniziato da alcune settimane: in questa assomma 3.376 nuovi casi contro i 2.489 precedenti. Monza sale del 30%, Milano e Como salgono del 13%, rialzi più contenuti per le altre province. Preoccupano anche iin Areanelle strutture ospedaliere bergamasche,da ...

29luglio1971 : RT @maurafirmani: @auropalomba Lei non vive in provincia di Perugia come me e non ha idea di cosa stiamo vivendo in questo momento con le v… - deki1954 : Immaginatevi: una bella giornata dei miei diciott’anni. Porto a Bergamo il mio fratellino in maschera per festeggia… - Pafra17 : Si vergogni il sindaco di Bergamo che con la bandiera italiana pulisce una targa di?? - PassioneGourmet : #BOLLERestaurant, il giovane chef Marco Stagi propone 2 percorsi degustazione, uno di terra e uno di mare, a prezzi… - UnUomoUnico : ??Bergamo: fa prostituire il cane, scoperto dalle Iene, condannato a 2 anni e 4 mesi. ??Poi danno del 'malato' a me… -