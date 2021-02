Avete mai visto l’auto di Gerry Scotti? Roba dell’altro mondo (Di martedì 16 febbraio 2021) Gerry Scotti rappresenta uno dei pilastri di Mediaset. Tante le sue passioni, ed una particolare per le auto Gerry Scotti (Gettyimages)Tra i volti noti della televisione italiana, quelli che hanno fatto breccia in maniera considerevole nel cuore dei telespettatori, c’è sicuramente Gerry Scotti. Una carriera, quella del conduttore nativo di Pavia, che l’ha portato davvero a toccare vette altissime all’interno del panorama televisivo nostrano, riuscendo a diventare un volto iconico ma soprattutto molto apprezzato dal pubblico. Per Gerry sono stati tanti i passaggi chiave che gli hanno permesso di restare sulla cresta dell’onda, programmi che poi sono rimasti nell’immaginario collettivo con il suo bel faccione stampato sopra. Da ‘Passaparola’ a ‘Chi vuol ... Leggi su kronic (Di martedì 16 febbraio 2021)rappresenta uno dei pilastri di Mediaset. Tante le sue passioni, ed una particolare per le auto(Gettyimages)Tra i volti noti della televisione italiana, quelli che hanno fatto breccia in maniera considerevole nel cuore dei telespettatori, c’è sicuramente. Una carriera, quella del conduttore nativo di Pavia, che l’ha portato davvero a toccare vette altissime all’interno del panorama televisivo nostrano, riuscendo a diventare un volto iconico ma soprattutto molto apprezzato dal pubblico. Persono stati tanti i passaggi chiave che gli hanno permesso di restare sulla cresta dell’onda, programmi che poi sono rimasti nell’immaginario collettivo con il suo bel faccione stampato sopra. Da ‘Passaparola’ a ‘Chi vuol ...

RoccoHunt : Non ci si abitua mai all’emozione di una “prima volta”. Ringrazio Maria per avermi voluto come ospite ad… - NetflixIT : Giusti motivi per guardare The Good Place se non l'avete mai visto ?? - zazoomblog : Avete mai visto l’auto di Gerry Scotti? Roba dell’altro mondo - #Avete #visto #l’auto #Gerry #Scotti? - starlessjmn : RT @eliscrivecose: Migliori concorrenti del mondo intero, chi come loro, non avete mai guardato reality se non li votate, e poi manco in gr… - tdkauxsia : me lo avete fatto diventare mini hit tweet, ora, follow me because sono simpatica e potreste non vedermi mai più in… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Pietro Bartolo: "Nel campo di Lipa ho finito tutte le mie lacrime"

- Avete potuto vedere il famigerato campo di Lipa? 'Sì. A Lipa, come in un imbuto confluiscono ... Arrivati là, ho avuto un sussulto, non avrei mai pensato di vedere quello che ho visto. L'immagine è ...

5 serie tv che non sapevi fossero tratte dai film

... flop era (@annesgilb) January 26, 2021 se vi state chiedendo come mai io non abbia detto ancora ... Volete saperne di più? Eccone 5 che magari avete anche visto, ma di cui ignoravate il fatto che ...

Il processore di Playstation 5 come non l'avete mai visto Hardware Upgrade Nothing, la startup di Carl Pei, fa suo il marchio Essential

Nothing, la nuova azienda del cofondatore di OnePlus Carl Pei, ha acquisito diritti e logo di Essential, realtà fallita da tempo creata dal padre di Android Andy Rubin.

Credo in un solo Blasco...

L'altro giorno mentre ero in macchina ascoltavo Radio Stella e hanno passato "Ci credi" di Vasco Rossi dall'album "Gli spari sopra" del 1993, uno dei ...

potuto vedere il famigerato campo di Lipa? 'Sì. A Lipa, come in un imbuto confluiscono ... Arrivati là, ho avuto un sussulto, non avreipensato di vedere quello che ho visto. L'immagine è ...... flop era (@annesgilb) January 26, 2021 se vi state chiedendo comeio non abbia detto ancora ... Volete saperne di più? Eccone 5 che magarianche visto, ma di cui ignoravate il fatto che ...Nothing, la nuova azienda del cofondatore di OnePlus Carl Pei, ha acquisito diritti e logo di Essential, realtà fallita da tempo creata dal padre di Android Andy Rubin.L'altro giorno mentre ero in macchina ascoltavo Radio Stella e hanno passato "Ci credi" di Vasco Rossi dall'album "Gli spari sopra" del 1993, uno dei ...