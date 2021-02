Alpine | la A521 verrà svelata il 2 marzo

(Di martedì 16 febbraio 2021) Per la nuovaservirà pazientare ancora due settimane, poi avremo finalmente la vettura che sostituirà la vecchia Renault. Il nuovo corso della scuderia francese con sede ad Enstone ...

Per la nuovaservirà pazientare ancora due settimane, poi avremo finalmente la vettura che sostituirà la vecchia Renault. Il nuovo corso della scuderia francese con sede ad Enstone scatterà il 2 marzo ,...Attraverso i propri canali social l'Team ha annunciato la data di presentazione della nuova monoposto, la, che si terrà il prossimo 2 marzo. Per il gruppo Renault il 2021 segna l'inizio di nuova era che vedrà la casa ...La squadra che prenderà il posto della vecchia Renault svelerà la nuova vettura in concomitanza con la Mercedes, tra due settimane ...Alpine ha annunciato quando presenterà la nuova monoposto che competerà nel mondiale di F1 2021. Il lancio della loro nuova vettura sarà il 2 marzo.