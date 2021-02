A tu per Zoom con Arisa: “Posso rinunciare a tutto tranne che a me” (Di martedì 16 febbraio 2021) Zon.it ha ascoltato la Conferenza Stampa su Zoom con Arisa: dalle aspettative per Sanremo al bilancio sulla vita personale e professionale dell’artista Camicia oversize, una massa di capelli scuri che annoda di continuo tra le dita e una voce che accarezza: così Arisa, oggi, si è presentata alla Conferenza Stampa su Zoom nella quale c’eravamo anche noi di Zon. L’artista, oramai una veterana del Festival di Sanremo, è pronta a tornare sul palco più importante d’Italia per la settima volta. E a farlo con un brano per cui si è commossa al primo ascolto, nato dalla penna di Gigi D’Alessio: “Potevi fare di più“. Il ritorno all’Ariston nel segno della collaborazione con Gigi D’Alessio La domanda che rompe il ghiaccio riguarda proprio la collaborazione con il cantautore napoletano. Arisa risponde: ... Leggi su zon (Di martedì 16 febbraio 2021) Zon.it ha ascoltato la Conferenza Stampa sucon: dalle aspettative per Sanremo al bilancio sulla vita personale e professionale dell’artista Camicia oversize, una massa di capelli scuri che annoda di continuo tra le dita e una voce che accarezza: così, oggi, si è presentata alla Conferenza Stampa sunella quale c’eravamo anche noi di Zon. L’artista, oramai una veterana del Festival di Sanremo, è pronta a tornare sul palco più importante d’Italia per la settima volta. E a farlo con un brano per cui si è commossa al primo ascolto, nato dalla penna di Gigi D’Alessio: “Potevi fare di più“. Il ritorno all’Ariston nel segno della collaborazione con Gigi D’Alessio La domanda che rompe il ghiaccio riguarda proprio la collaborazione con il cantautore napoletano.risponde: ...

... non appena ho iniziato a suonare la chitarra il gatto di una signora è andato fuori di testa, correva nella stanza e gridava per il fastidio", racconta in videoconferenza su Zoom. "Ha pubblicato il ...

La cantante, che prepara l'album di brani inediti in uscita ad aprile - maggio 2021, oggi si è raccontata alla stampa su Zoom, dalla 'voglia' di dialetto napoletano all'idea Pino Daniele per le cover ...

Manifestazione di protesta di 140 lavoratori davanti alla sede della Regione Campania a Napoli. Ecco le foto di "Napoli Magazine". FOTO ZOOM NM - Napoli, manifestazione di protesta di 140 lavoratori ...

Le app e i servizi Google non sono disponibili ma le applicazioni più popolari e diffuse si possono facilmente reperire e installare ...

