Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2021 ore 18 | 45

(Di lunedì 15 febbraio 2021)DEL 15 FEBBRAIOORE 18.35 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. DUE GLI INCIDENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24-L’AQUILA; FILE DUNQUE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA E PIU’ AVANTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST TUTTO VERSO IL CENTRO PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA CIRCONE SULLA LINEA FL4VELLETRI PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA BCIAMPINO E CECCHINA; I TRENI VIAGGIANO CON RITARDI FINO A 30 MINUTI. IN CHIUSURA VI INFORMIAMO CHE È ATTIVO IL PROGETTO SCHOOL RIDEGESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA...