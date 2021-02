Variante inglese, l’Iss suona l’allarme: “Urge rafforzare le misure, la diffusione è rapida” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ora che, seppure lentamente, le cose sembrano mettersi meglio sotto l’aspetto Covid, con i contagi decisamente in calo in tutto il Paese, a preoccupare è l’avanzata della cosiddetta ‘Variante inglese’, che sembra aver trovato poca resistenza in Toscana, Umbria ed Abruzzo. Ad impensierire gli esperti è la capacità di contagio di questa mutazione, a quanto pare anche a svantaggio dei bambini. Dunque ora le attenzioni si sono spostate in quest’ambito, ed Urge quindi intensificare gli sforzi ed i sacrifici per contrastare questa Variante. Variante inglese: “Si raccomanda di intervenire per contenere e rallentare la diffusione” Del resto, i dati raccolti dall’Istituto superiore di Sanità (Iss), hanno posto una specifica relazione tecnica proprio dello sulla sua ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ora che, seppure lentamente, le cose sembrano mettersi meglio sotto l’aspetto Covid, con i contagi decisamente in calo in tutto il Paese, a preoccupare è l’avanzata della cosiddetta ‘’, che sembra aver trovato poca resistenza in Toscana, Umbria ed Abruzzo. Ad impensierire gli esperti è la capacità di contagio di questa mutazione, a quanto pare anche a svantaggio dei bambini. Dunque ora le attenzioni si sono spostate in quest’ambito, edquindi intensificare gli sforzi ed i sacrifici per contrastare questa: “Si raccomanda di intervenire per contenere e rallentare la” Del resto, i dati raccolti dall’Istituto superiore di Sanità (Iss), hanno posto una specifica relazione tecnica proprio dello sulla sua ...

