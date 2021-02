Una bambola Chucky attacca senza pietà le persone che non indossano la mascherina in metro (Di lunedì 15 febbraio 2021) Al giorno d’oggi vediamo una serie innumerevoli di scherzi che ci fanno ridere e divertire. Ecco, siamo alle prese con un mondo che ci fa ridere e divertire specie attraverso i video virali sul web. Il mondo dell’internet è qualcosa di unico, perché ci sa capire e coinvolgere, in ogni modo. Se sei curioso di vedere qualcosa di speciale in merito a quanto abbiamo detto proprio ora, vi consigliamo di assistere al video che vi mostriamo oggi e che sarà molto utile per farvi divertire e per farvi passare un momento allegro e spensierato. credit: Youtube/The National Il video in questione riguarda la bamboma Chucky, una nota figura del cinema dell’orrore che è riuscita a far breccia nel cuore di moltissime persone nel corso degli anni e che è stata rappresentata dalle immagini che vedrete qui in basso, nel filmato che ha fatto scalpore nel mondo del ... Leggi su virali.video (Di lunedì 15 febbraio 2021) Al giorno d’oggi vediamo una serie innumerevoli di scherzi che ci fanno ridere e divertire. Ecco, siamo alle prese con un mondo che ci fa ridere e divertire specie attraverso i video virali sul web. Il mondo dell’internet è qualcosa di unico, perché ci sa capire e coinvolgere, in ogni modo. Se sei curioso di vedere qualcosa di speciale in merito a quanto abbiamo detto proprio ora, vi consigliamo di assistere al video che vi mostriamo oggi e che sarà molto utile per farvi divertire e per farvi passare un momento allegro e spensierato. credit: Youtube/The National Il video in questione riguarda la bamboma, una nota figura del cinema dell’orrore che è riuscita a far breccia nel cuore di moltissimenel corso degli anni e che è stata rappresentata dalle immagini che vedrete qui in basso, nel filmato che ha fatto scalpore nel mondo del ...

Ultime Notizie dalla rete : Una bambola La bambola assassina: la polizia del Texas ha accusato erroneamente Chucky di rapimento di minore

L'erroneo allarme, tra l'altro, ha identificato il bambino rapito come Glen, di 5 anni e con indosso una maglietta blu con colletto nero. I fan de La bambola assassina sicuramente ricorderanno che ...

Cremonese ribaltata dal Lecce

Cremo in bambola 10' - Celar e Strizzolo in campo per Valzania e Ciofani 8' - LECCE IN VANTAGGIO . ...devia nella propria rete un cross dal fondo di Rodriguez 28' - Ammonito Ravanelli per una ...

Misterioso furto al campo volo di Caluso e una bambola col cappio al collo La Sentinella del Canavese PAGELLE Inter - Lazio, difesa in bambola. Correa e Immobile spenti

REINA 6: Spiazzato da Lukaku, che poi lo fredda sul rimpallo del 2-0. Non può nulla nemmeno sul terzo, il belga la passa al centro e Lautaro deve solo spingerla dentro. Anche coi piedi ...

L'erroneo allarme, tra l'altro, ha identificato il bambino rapito come Glen, di 5 anni e con indosso una maglietta blu con colletto nero. I fan de La bambola assassina sicuramente ricorderanno che ...

Cremonese ribaltata dal Lecce

Cremo in bambola 10' - Celar e Strizzolo in campo per Valzania e Ciofani 8' - LECCE IN VANTAGGIO . ...devia nella propria rete un cross dal fondo di Rodriguez 28' - Ammonito Ravanelli per una ...

REINA 6: Spiazzato da Lukaku, che poi lo fredda sul rimpallo del 2-0. Non può nulla nemmeno sul terzo, il belga la passa al centro e Lautaro deve solo spingerla dentro. Anche coi piedi ...

La polizia del Texas ha lanciato un erroneo allarme di rapimento di minore contro Chucky, protagonista de La bambola assassina: il dipartimento si è scusato per l'errore. Il Texas Department of Public ...