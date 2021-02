Scherma | ottimi risultati di Rossana Pasquino al test event di Tirrenia

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBeno – Si torna in pedana e tornano le soddisfazioni per l’Accademia Olimpica diMaestro Antonio Furno. A, nello scorso weekend, è andato in scena il “” diparalimpica. Il Centro di Preparazione Olimpica Coni ha visto svolgersi le simulazioni di gara integrate di spada e sciabola. La schermitrice benana, sotto la guida del Maestro Dino Meglio, ha ottenuto un eccellente quarto posto in entrambe le prove. La lunga pausa per la pandemia non ha fermato il talento di, che ritorna a brillare sulle pedane di Italia e si spera presto possa tornare anche su quelle internazionali. Nella gara di spada femminile la campionessa ...

Ultime Notizie dalla rete : Scherma ottimi

piacenzasera.it

Questirisultati vengono portati a casa anche nel campionato del mondo didi Lipsia del 2005 dove conquista il quarto oro della sua carriera. Durante i Giochi Olimpici di Tokyo del ...... 2005, 2006) fra cui proprio Giuseppe, in virtù deglirisultati ottenuti nella categoria "... Il "Test Event" fa parte del Progetto "Pronti a Voi" ideato dalla Federazione Italiana, al ...Xiaomi Mi 11 non è uno smartphone perfetto, ma vale davvero ogni centesimo del suo prezzo, non deludendo in alcun campo. Tutti i dettagli nella nostra recensione.Kledi Kadiu sta per diventare papà per la seconda volta,dal 2013 è legato alla collega danzatrice Charlotte Lazzari. Già genitori di Lia, in Agosto il bis.