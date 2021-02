Pinotti, Pd: "La politica non è un pranzo di gala, noi donne impariamo a fare lobby" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roberta Pinotti, senatrice e responsabile Riforme della segreteria di Nicola Zingaretti, ha alle spalle trent’anni di militanza nel Pd. Partita consigliera circoscrizionale nella sua Genova, è diventata la prima (e unica) segretaria dei Ds nel capoluogo ligure. Dove, nel 2012, ha partecipato anche alle primarie per sindaco. Si occupa da sempre di un tema “maschile” come la Difesa: presiede la commissione a Palazzo Madama dopo esserne stata la prima ministra donna con i governi Renzi e Gentiloni. Nemmeno una ministra del Pd nel governo Draghi. Passato il primo impatto, che effetto fa? Il fatto in sé è grave. E lo è soprattutto perché colpisce al cuore la storia dei partiti del centrosinistra che si sono formati con la linfa vitale e con l’esperienza politica frutto delle battaglie per la parità femminile. Il tema dell’assenza di donne ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roberta, senatrice e responsabile Riforme della segreteria di Nicola Zingaretti, ha alle spalle trent’anni di militanza nel Pd. Partita consigliera circoscrizionale nella sua Genova, è diventata la prima (e unica) segretaria dei Ds nel capoluogo ligure. Dove, nel 2012, ha partecipato anche alle primarie per sindaco. Si occupa da sempre di un tema “maschile” come la Difesa: presiede la commissione a Palazzo Madama dopo esserne stata la prima ministra donna con i governi Renzi e Gentiloni. Nemmeno una ministra del Pd nel governo Draghi. Passato il primo impatto, che effetto fa? Il fatto in sé è grave. E lo è soprattutto perché colpisce al cuore la storia dei partiti del centrosinistra che si sono formati con la linfa vitale e con l’esperienzafrutto delle battaglie per la parità femminile. Il tema dell’assenza di...

