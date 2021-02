Phoebe Waller-Bridge e Donald Glover insieme nel reboot di Mr. & Mrs. Smith (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lei è l’autrice più gettonata dopo il successo della fenomenale Fleabag e ora è in attesa dell’uscita del nuovo James Bond di cui ha riscritto la sceneggiatura. Lui è l’istrionico talento afroamericano capace di passare dalle serie Community e Atlanta alla carriera musicale con il nome di Childish Gambino. Stiamo parlando di Phoebe Waller-Bridge e Donald Glover, entrambi interpreti geniali che adesso hanno la possibilità di lavorare insieme. Saranno, infatti, i protagonisti del reboot di Mr. & Mrs. Smith, il film del 2005 che ha fatto scoccare la scintilla fra Brad Pitt e Angelina Jolie. Waller-Bridge e Glover, dunque, creeranno, produrranno e saranno anche i volti principali di ... Leggi su wired (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lei è l’autrice più gettonata dopo il successo della fenomenale Fleabag e ora è in attesa dell’uscita del nuovo James Bond di cui ha riscritto la sceneggiatura. Lui è l’istrionico talento afroamericano capace di passare dalle serie Community e Atlanta alla carriera musicale con il nome di Childish Gambino. Stiamo parlando di, entrambi interpreti geniali che adesso hanno la possibilità di lavorare. Saranno, infatti, i protagonisti deldi Mr.; Mrs., il film del 2005 che ha fatto scoccare la scintilla fra Brad Pitt e Angelina Jolie., dunque, creeranno, produrranno e saranno anche i volti principali di ...

