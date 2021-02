Oroscopo di Paolo Fox, oggi 15 febbraio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni per oggi lunedì 15 febbraio 2021 per tutti i segni zodiacali: Ariete: segreti svelati, Toro: verso l’obiettivo, Gemelli: diviso tra pubblico e privato, Cancro: ossigena la mente, Leone: sii coerente con te stesso, Vergine: piccoli gesti d’amore, Bilancia: prenditi una pausa, Scorpione: nessuna decisione impulsiva, Sagittario: un fatto inaspettato, Capricorno: un’azione di beneficenza, Acquario: riordina casa, Pesci: protetto dagli astri. Cosa ci Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 15 febbraio 2021)diFox, le previsioni perlunedì 152021 per tutti i segni zodiacali: Ariete: segreti svelati, Toro: verso l’obiettivo, Gemelli: diviso tra pubblico e privato, Cancro: ossigena la mente, Leone: sii coerente con te stesso, Vergine: piccoli gesti d’amore, Bilancia: prenditi una pausa, Scorpione: nessuna decisione impulsiva, Sagittario: un fatto inaspettato, Capricorno: un’azione di beneficenza, Acquario: riordina casa, Pesci: protetto dagli astri. Cosa ci Articolo completo: dal blog SoloDonna

