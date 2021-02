“Non puoi dare un rigore senza rivederlo 12 volte, i ragazzi ci restano male…”. Il nuovo galateo Var di Inzaghi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le dichiarazioni post-match di Simone Inzaghi sono passate un po’ sottotraccia. Ma nascondono una rilettura della Var in chiave di galateo, di buone maniere, del tutto inedita. Un modo diverso di far polemica arbitrale, stravolgendo la solita logica che vede i direttori di gara criticati spesso per decisioni troppo a lungo meditate. Secondo il tecnico della Lazio, vale il contrario: non si può concedere un rigore, per quanto giusto, in tre secondi, come da sempre fanno gli arbitri. No. Bisogna traccheggiare, meditare, riguardare, e poi, solo poi, al limite indicare il dischetto. Perché, molto semplicemente, poi i giocatori ci restano male, si innervosiscono. Testuale: “Stavamo dominando, quel rigore lo puoi dare vedendolo 10-12 volte, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le dichiarazioni post-match di Simonesono passate un po’ sottotraccia. Ma nascondono una rilettura della Var in chiave di, di buone maniere, del tutto inedita. Un modo diverso di far polemica arbitrale, stravolgendo la solita logica che vede i direttori di gara criticati spesso per decisioni troppo a lungo meditate. Secondo il tecnico della Lazio, vale il contrario: non si può concedere un, per quanto giusto, in tre secondi, come da sempre fanno gli arbitri. No. Bisogna traccheggiare, meditare, riguar, e poi, solo poi, al limite indicare il dischetto. Perché, molto semplicemente, poi i giocatori cimale, si innervosiscono. Testuale: “Stavamo dominando, quellovedendolo 10-12, ...

