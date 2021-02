Memo Remigi cerca di reagire alla morte della moglie | ricorda le sue ultime parole

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Gran parte dell’intervista dia Oggi è un altro giorno è su suaLucia che è volata via il 12 gennaio scorso. Lucia Russo e, si sono conosciuti poco più che ventenni e hanno trascorso insieme 60 anni, anche se lui ammette che l’ha tradita più volte ma che ogni volta ha trovato il modo di farsi perdonare. L’emozione è forte per il cantante checonforto grazie al pianoforte, alle sue canzoni, quelle che piacevano tanto a sua. “E’ riuscita a darmi tutto, è stata fidanzata, amante,, mamma, è riuscita a raggruppare tutti questi sentimenti un un’unica persona. Io non so se ci sono riuscito ma la facevo ridere e ha sempre accettato la mia presenza e il mio ritorno anche perché la facevo molto ridere”. Più ...

Nella lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno ,ha parlato a lungo della moglie Lucia Russo , venuta a mancare un mese fa. Il celebre cantante ha rivelato di averle dedicato uno dei suoi più grandi successi: "Avevo dedicato a lei "...Oggi, lunedì 15 febbraio, torna in onda la popolare striscia pomeridiana di Rai 1 'Oggi è un altro giorno' , ospite d'onoredi recente al centro di una polemica rosa con Barbara D'Urso. I dettagli Come ogni lunedì torna, graditissima del pubblico, la striscia pomeridiana di Rai 1, 'Oggi è un altro giorno' ...Memo Remigi ospite a Oggi è un altro giorno: "La musica mi aiuta moltissimo in questo periodo in cui la casa è vuota".Gran parte dell’intervista di Memo Remigi a Oggi è un altro giorno è su sua moglie Lucia che è volata via il 12 gennaio scorso. Lucia Russo e Memo Remigi, si sono conosciuti poco più che ventenni e ha ...