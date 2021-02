Maltempo, scuole chiuse nel Casertano causa neve: critici i sindacati (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti scuole chiuse causa neve a Caserta e in altri comuni della provincia su decisione dei sindaci. Ma le scelte dei primi cittadini non hanno convinto, provocando delle critiche, anche perchè la giornata di oggi è fredda ma con il sole. Oltre a Marino, hanno deciso di chiudere le scuole per oggi, e dunque di far fare un ponte (domani la chiusura è prevista perché è martedì grasso), anche i sindaci di Casagiove (Giuseppe Vozza), Castel Morrone (Gianfranco Della Valle), Caiazzo (Stefano Giaquinto), Piana di Monte Verna (Stefano Lombardi), Castel Campagnano (Gennaro Marcuccio) e Ruviano (Roberto Cusano). Per tutti la scelta è stata motivata dai preventivati problemi alla viabilità per le gelate notturne, e dalla circostanza, come si legge nell’ordinanza di Marino, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutia Caserta e in altri comuni della provincia su decisione dei sindaci. Ma le scelte dei primi cittadini non hanno convinto, provocando delle critiche, anche perchè la giornata di oggi è fredda ma con il sole. Oltre a Marino, hanno deciso di chiudere leper oggi, e dunque di far fare un ponte (domani la chiusura è prevista perché è martedì grasso), anche i sindaci di Casagiove (Giuseppe Vozza), Castel Morrone (Gianfranco Della Valle), Caiazzo (Stefano Giaquinto), Piana di Monte Verna (Stefano Lombardi), Castel Campagnano (Gennaro Marcuccio) e Ruviano (Roberto Cusano). Per tutti la scelta è stata motivata dai preventivati problemi alla viabilità per le gelate notturne, e dalla circostanza, come si legge nell’ordinanza di Marino, ...

