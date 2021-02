LIVE Fognini-Nadal 3-6 4-6 1-0, Australian Open in DIRETTA: lo spagnolo vince anche il secondo set! (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Risposta in rete da parte di Fognini sulla seconda dello spagnolo. 0-15 Si ferma sul nastro il rovescio di Nadal. 1-0 Buon inizio di terzo set per Fognini che chiude in scioltezza con il diritto diagonale. 40-15 Grande risposta diagonale profonda di Nadal che chiude con la smorzata di rovescio. 30-0 Buona prima centrale dell’azzurro. 15-0 Ottima accelerazione di diritto di Fognini. INIZIO TERZO SET 07.05 Rafael Nadal vince il secondo parziale per 6 giochi a 4 dopo aver vinto 4 giochi di fila recuperando il break di svantaggio. Lo spagnolo mette la freccia e conferma il primo set: ci sarà spazio per la rimonta per Fabio ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Risposta in rete da parte disulla seconda dello. 0-15 Si ferma sul nastro il rovescio di. 1-0 Buon inizio di terzo set perche chiude in scioltezza con il diritto diagonale. 40-15 Grande risposta diagonale profonda diche chiude con la smorzata di rovescio. 30-0 Buona prima centrale dell’azzurro. 15-0 Ottima accelerazione di diritto di. INIZIO TERZO SET 07.05 Rafaelilparziale per 6 giochi a 4 dopo aver vinto 4 giochi di fila recuperando il break di svantaggio. Lomette la freccia e conferma il primo set: ci sarà spazio per la rimonta per Fabio ...

