Joss Whedon | David Boreanaz e Amy Acker sostengono le vittime di abusi

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 15 febbraio 2021)e Amyhanno commentato online le accuse aoffrendo il loro sostegno alledi. Le accuse rivolte ada parte di Charisma Carpenter hanno dato il via ai commenti degli altri membri del cast delle serie Buffy - L'ammazzavampiri e Angel e ora anchee Amyhanno voluto offrire il proprio sostegno all'attrice e a chi ha condiviso online le proprie esperienze negative. Il regista, secondo quanto dichiarato online, avrebbe minacciato più volte l'interprete di Cordelia di volerla licenziare durante la sua gravidanza, avrebbe commentato in modo inappropriato il suo aspetto, oltre ad aver abusato in vari modi del suo ...