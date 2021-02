Guanyu Zhou | una possibilità per la Cina

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il pilota cinese, come già annunciato settimana scorsa, prenderà parte alla sua terza stagione di F2 con UNI-Virtuosi, sotto l’ala protettiva della Alpine Academy. Il giovane talento classe 1999 ha un solo obiettivo per la nuova stagione: dimostrare il suo valore e vincere il titolo. Attualmente rappresenta l’unica speranza per ladi vedere un proprio pilota all’apice del motorsport nei prossimi anni.e l’appoggio di Alpine Si dice che i risultati del duro lavoro prima o poi arrivano. Dopo diverse apparizioni nei campionati internazionali, quali F3 Europea e Gran Premio di Macao (giusto per citarne alcune) a cui ha preso parte con Prema,entra a far parte della grande famiglia Renault nel 2019, anno di debutto nella F2. ...