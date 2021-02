Governo: verso riconferma Chieppa a segretario generale P.Chigi (3) (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - Altre ipotesi sul tavolo sono quelle di Carlo Deodato a capo del dipartimento degli Affari giuridici e legislativi di P.Chigi, Giuseppe Chiné capo di Gabinetto del Mef, Paolo Visca alla guida del gabinetto del Mise affidato a Giancarlo Giorgetti e infine Francesco Fortuna capo di gabinetto del ministero delle Politiche agricole. Ma il nome che più sorprende, se confermato, è quello di Chieppa, considerato un 'fedelissimo' dell'ex premier Giuseppe Conte, sempre in prima linea negli snodi più importanti dell'esecutivo gialloverde prima e giallorosso poi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - Altre ipotesi sul tavolo sono quelle di Carlo Deodato a capo del dipartimento degli Affari giuridici e legislativi di P., Giuseppe Chiné capo di Gabinetto del Mef, Paolo Visca alla guida del gabinetto del Mise affidato a Giancarlo Giorgetti e infine Francesco Fortuna capo di gabinetto del ministero delle Politiche agricole. Ma il nome che più sorprende, se confermato, è quello di, considerato un 'fedelissimo' dell'ex premier Giuseppe Conte, sempre in prima linea negli snodi più importanti dell'esecutivo gialloverde prima e giallorosso poi.

CarloCalenda : Il Governo #Draghi apre delle possibilità per l’Italia, ma la responsabilità della politica rimane centrale. Un cam… - Agenzia_Ansa : #Casaleggio: 'Verso la cittadinanza digitale, interesse anche dall'estero per capire come questo modello sta funzio… - LegaSalvini : ???? La Lega segna +0,7% in una sola settimana, saldamente primo partito. Premiato il senso di responsabilità che sta… - condorbox : Governo Draghi, verso conferma Chieppa a segretario generale #news - BerniCurenai : #Governo , #Draghi verso numeri record alle Camere -