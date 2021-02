(Di lunedì 15 febbraio 2021) Destinatario della, secondo quanto appreso, ildella donna, un giovane che, secondo l'accusa, quattro anni fa aggredì una ragazza a Montelupo. Il giovane sta scontando una pena a dieci anni per temtato omicidio. L'arresto rientrerebbe in una più ampia inchiesta che riguarda l'introduzione di sostanze stupefacenti nelGozzini L'articolo proviene daPost.

FirenzePost : Firenze: arrestata con l’accusa di voler consegnare droga al figlio in carcere -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze arrestata

gonews

Una donna e il suo compagno sono stati arrestati per aver tentato di introdurre cocaina, hashish e farmaci a base di oppioidi nel carcere 'Mario Gozzini' di. La donna era giunta per un colloquio: è la madre del 24enne condannato a 10 anni di reclusione per tentato omicidio e rapina durante l'aggressione violenta nei confronti di una 17enne al ......per il duplice omicidio dei coniugi Shpetim e Tauta Pasho, avrebbe attuato il suo ... Lo scrivono i giudici del tribunale del riesame di, nell'ordinanza con la quale hanno rigettato il ...Destinatario della droga, secondo quanto appreso, il figlio della donna, un giovane che, secondo l'accusa, quattro anni fa aggredì una ragazza a Montelupo. Il giovane sta scontando una pena a dieci an ...Clochard aggrediti e rapinati la notte scorsa a Firenze da due uomini, poi arrestati nelle vicinanze, mentre dormivano fuori dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. Due degli aggressori son ...