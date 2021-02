Coronavirus: Inghilterra, quarantena in hotel per chi arriva da Paesi a rischio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Londra, 15 feb. (Adnkronos) - Entra in vigore oggi in Inghilterra il sistema della quarantena obbligatoria in hotel per tutti i cittadini britannici, irlandesi e residenti nel Regno Unito che arrivano da un Paese considerato ad alto rischio dal punto di vista dei contagi da Covid-19. Nella 'red list' dei 33 Paesi ritenuti tali, riporta la 'Bbc', figurano Portogallo, Brasile e Sudafrica. L'obbligo di quarantena di 10 giorni, che ha un costo di 1.750 sterline per coprire i costi di trasporto, test e soggiorno in hotel, ha l'obiettivo di rallentare la diffusione delle varianti di Coronavirus. "Le regole che entrano in vigore oggi rafforzeranno il sistema di quarantena e forniranno un ulteriore livello di sicurezza ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Londra, 15 feb. (Adnkronos) - Entra in vigore oggi inil sistema dellaobbligatoria inper tutti i cittadini britannici, irlandesi e residenti nel Regno Unito cheno da un Paese considerato ad altodal punto di vista dei contagi da Covid-19. Nella 'red list' dei 33ritenuti tali, riporta la 'Bbc', figurano Portogallo, Brasile e Sudafrica. L'obbligo didi 10 giorni, che ha un costo di 1.750 sterline per coprire i costi di trasporto, test e soggiorno in, ha l'obiettivo di rallentare la diffusione delle varianti di. "Le regole che entrano in vigore oggi rafforzeranno il sistema die forniranno un ulteriore livello di sicurezza ...

repubblica : Coronavirus nel mondo, Inghilterra: quarantena in hotel di 14 giorni per chi arriva dai paesi della lista rossa - angiuoniluigi : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, Inghilterra: quarantena in hotel di 14 giorni per chi arriva dai paesi della lista rossa https://t.c… - TerrinoniL : Coronavirus nel mondo, Inghilterra: quarantena in hotel di 14 giorni per chi arriva dai paesi della lista rossa - pilarvillaverde : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, Inghilterra: quarantena in hotel di 14 giorni per chi arriva dai paesi della lista rossa https://t.c… - star832002 : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, Inghilterra: quarantena in hotel di 14 giorni per chi arriva dai paesi della lista rossa https://t.c… -