Ciao Maschio | un programma superficiale che andava evitato Nunzia De Girolamo deludente alla conduzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “Perché?“, la domanda accompagna i sessantasette minuti di visione di ““, nuovodi RaiUno in onda in seconda serata con ladiDe. Ex parlamentare di Forza Italia, ex ministra, moglie di Francesco Boccia, esponente del Partito Democratico e ministro del Governo Conte. Da qualche anno inspiegabilmente prestatatv: concorrente a Bndo con le stelle, opinionista in contenitori Rai e ospite con frequenza nel salotto dell’amico Massimo Giletti a Non è l’Arena. PerchéDeconduce unsulla prima rete del servizio pubblico? Dopo la messa in onda si può escludere per ragioni di competenza: la Denon ha ...