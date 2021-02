Agente Bastoni | “Napoli? Sarebbe una grande occasione ma è ancora presto per parlarne”

(Di martedì 16 febbraio 2021) Augusto Carpeggiani,di Simone, ha parlato così a Radio Marte: “Il contratto con lo Spezia? Però ora si resta così, poi le cose possono cambiare. Ora c’è stato un avvicendamento societario quindi è difficile rinnovare adesso. Non c’è ansia di rinnovare, ora la priorità è salvarsi con lo Spezia e consolidarsi in Serie A.Simoneal? Non so, adesso è molto prematuro. Dovesse chiamare iluna grandissimama nessuno ci ha contattati. Adesso, al di là dell’euforia del momento, dobbiamo pensare a salvarci con lo Spezia. Piace ai tifosi? Giuntoli di solito li tratta sotto traccia, vedremo. Per ora è molto”. Foto: Transfermarkt L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

infoitsport : Bastoni al Napoli, l'agente apre: «Sarebbe una grande occasione» - MarekNapoli : RT @napolimagazine: BASTONI - L'agente: 'Napoli? Ora è molto prematuro, dovesse chiamare, sarebbe una grandissima occasione ma nessuno ci h… - infoitsport : Bastoni, l'agente: 'E' da Serie A. Napoli? Grandissima occasione, ma zero contatti' - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Agente Bastoni: “Napoli? Sarebbe una grande occasione ma ora è presto.… - sportli26181512 : 'Bastoni al #Napoli? Sarebbe una grandissima occasione...': Augusto Carpeggiani, agente del difensore dello Spezia:… -

Ultime Notizie dalla rete : Agente Bastoni

Commenta per primo Augusto Carpeggiani,di Simone- terzino mancino dello Spezia - ha parlato ai microfoni di Radio Marte , nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete'. Ecco le sue parole: SERIE A - 'Il primo anno in ...L'di Simone, tra gli altri, ha parlato dell'esplosione del suo assistito con la maglia dello Spezia , con il gran gol al Milan che è stata solo l'ultima perla di una sequela di grandi ...Simone Bastoni è una delle rivelazioni dello Spezia di questa stagione. E le sue prestazioni non stanno passando inosservate in Serie A. "Pronto ...POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, rinnovo Hysaj: l’agente annuncia l’addio. Napoli, Bastoni pronto per una big. Calciomercato Napoli, Bastoni pronto per una big Il Napoli su Simone ...