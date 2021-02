Traffico Roma del 14-02-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 febbraio 2021) Luceverdevedi trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sul raccordo in carreggiata interna ci sono incolonnamenti perintenso dalla Prenestina all’appia spostiamo nella zona di Malagrotta chiusa per il fondo stradale ghiacciato via della Tenuta di Santa Cecilia tra via Bari e via Ettore Scandale ricordiamo che il blocco ecologico della circolazione nella fascia verde riprenderà nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 proseguono i lavori su via di Torrevecchia chiusa tra via Cesare Lombroso e via Moneglia Fino al prossimo 8 aprile frequente la formazione dire alle 24 e soprattutto su via della Pineta Sacchetti e all’interno della galleria Giovanni XXIII verso il Trionfale anche per oggi solo in caso di effettiva necessità la Questura ha previsto la possibile chiusura delle stazioni Spagna e Flaminio lungo la metro a per tutte le ...