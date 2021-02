Topo nella casa del GF Vip? Qualcosa di strano ai piedi di Tommaso Zorzi: il video (Di domenica 14 febbraio 2021) Topo al GF Vip? Non sarebbe certo una novità, visto che i piccoli roditori sono apparsi in varie edizioni. Ieri notte però le fan di Tommaso Zorzi hanno notato Qualcosa di strano ai piedi dell’influencer. Secondo molte telespettatrici si tratterebbe proprio di un grosso Topo, altre invece pensano sia una piuma di un vestito di Giulia Salemi o di uno di Stefania Orlando. Parte quindi il Topo gate. Accanto a Tommaso un paffuto sorcio, o solo il residuo di un abito di Stefania? Vi convoco tutti a rapporto #gfVip #tzVip #soVip #prelemi #rosmello #gregorelli L’avevate già notato il,non so,Topo..ai piedi del letto di ... Leggi su biccy (Di domenica 14 febbraio 2021)al GF? Non sarebbe certo una novità, visto che i piccoli roditori sono apparsi in varie edizioni. Ieri notte però le fan dihanno notatodiaidell’influencer. Secondo molte telespettatrici si tratterebbe proprio di un grosso, altre invece pensano sia una piuma di un vestito di Giulia Salemi o di uno di Stefania Orlando. Parte quindi ilgate. Accanto aun paffuto sorcio, o solo il residuo di un abito di Stefania? Vi convoco tutti a rapporto #gf#tz#so#prelemi #rosmello #gregorelli L’avevate già notato il,non so,..aidel letto di ...

StraNotizie : Topo nella casa del GF Vip? Qualcosa di strano ai piedi di Tommaso Zorzi: il video - Costi_mds : Aspetto come il Natale che si accorgano che nella casa gira un topo bianco #gfvip - nmrpmv : ho appena visto il video del topo nella camera da letto del gf e mi sto sentendo male per loro che non lo sanno - marta_lananetta : C’è un topo nella casa del gf? #tzvip #gfvip - drinkthiscola : RAGA CHE SCHIFO C’È UN TOPO NELLA STANZA BLU PORCA TROIA IO SAREI VOLATA COL CAZZO CHE STAVO LÌ -

Ultime Notizie dalla rete : Topo nella Il racconto della domenica: "I topolini e i gatti di Parigi" di Antonella Scalcon

... non riusciamo più ad andare a trovare i nostri parenti nella via vicina e non possiamo neppure ... François il topo sudava freddo vedendo le zampe uncinate dell'enorme gatto nero. Spostava con fatica le ...

Dove sono finiti i serial killer?

'Nella mia giurisdizione, ho visto che a partire dal 1990 i casi di serial killer si focalizzavano ... 'È una specie di gioco del gatto col topo tra le forze dell'ordine e gli assassini, perché questi ...

Capodanno Cinese, l'addio all'anno del Topo nella ricetta del ristorante Pagoda il Resto del Carlino Marty, il topino dei denti

Notizie sempre aggiornate, foto e gossip su nuovi film, registi, attori e attrici, star e sex symbol italiani e internazionali, cinecomics, supereroi.

CASELLE - Furti nelle case, preso dai carabinieri un topo d'appartamento: è un 38enne di Leini

A dare l'allarme sono stati i proprietari che, rientrando a casa dopo aver fatto la spesa, hanno notato due persone uscire dalla loro abitazione e scappare. Refurtiva recuperata dai carabinieri ...

... non riusciamo più ad andare a trovare i nostri parentivia vicina e non possiamo neppure ... François ilsudava freddo vedendo le zampe uncinate dell'enorme gatto nero. Spostava con fatica le ...mia giurisdizione, ho visto che a partire dal 1990 i casi di serial killer si focalizzavano ... 'È una specie di gioco del gatto coltra le forze dell'ordine e gli assassini, perché questi ...Notizie sempre aggiornate, foto e gossip su nuovi film, registi, attori e attrici, star e sex symbol italiani e internazionali, cinecomics, supereroi.A dare l'allarme sono stati i proprietari che, rientrando a casa dopo aver fatto la spesa, hanno notato due persone uscire dalla loro abitazione e scappare. Refurtiva recuperata dai carabinieri ...