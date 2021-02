Serie di incidenti | restringimento di carreggiata | lunghe code sulla SS36

ADM_assdemxmi : RT @ansaeuropa: Nelle #auto la rimozione del guidatore è destinata a ridurre notevolmente gli incidenti stradali ma sottoporrà passeggeri e… - ansaeuropa : Nelle #auto la rimozione del guidatore è destinata a ridurre notevolmente gli incidenti stradali ma sottoporrà pass… - DamatoRicardo : RT @gzibordi: Michael Burry, quello su cui hanno fatto il film 'La Grande Scommessa' ecc... ripete che Tesla ha comprato 1,5 mld di Bitcoin… - gzibordi : Michael Burry, quello su cui hanno fatto il film 'La Grande Scommessa' ecc... ripete che Tesla ha comprato 1,5 mld… - CircusRedTicket : RT @JeSuisMatisse: Non propriamente una vita, ma una serie di incidenti. -

Ultime Notizie dalla rete : Serie incidenti

LeccoToday

disulla Statale 36 nel corso di questa domenica di bel tempo e zona gialla, nella quale si è registrata una grande mole di spostamenti in particolare dalla Brianza verso il lago. ...Dico in più che è anche preoccupante ladimuscolari di cui sono vittime i calciatori. È vero che si gioca ogni tre giorni. Ma è altrettanto vero che i preparatori lo sanno e devono ...Sotto di quindici punti nel terzo quarto, i felsinei hanno avuto il merito di non scomporsi e hanno risalito la china fino a sfiorare l'impresa nel finale.Nelle puntate di questa settimana i fan hanno assistito al ricongiungimento tra Sanem e Can. Grazie al successo riscontrato dalla serie il protagonista Can Yaman (Can Divit nella Soap) è diventato una ...