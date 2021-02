San Valentino, amore e sesso: i bisogni messi da parte e la necessità di ripartire dal desiderio (Di domenica 14 febbraio 2021) La festa commerciale dell'amore arriva a segnare un anno a corto di abbracci. Sbaglieremmo a trascurare, per bigottismo residuale o per distrazione, il carico di frustrazione e di malessere determinato dalla crisi sanitaria nel campo dell'affettività e della sessualità Leggi su repubblica (Di domenica 14 febbraio 2021) La festa commerciale dell'arriva a segnare un anno a corto di abbracci. Sbaglieremmo a trascurare, per bigottismo residuale o per distrazione, il carico di frustrazione e di malessere determinato dalla crisi sanitaria nel campo dell'affettività e della sessualità

NetflixIT : Accurata descrizione di San Valentino 2021: - NetflixIT : Una frase di Jess di New Girl per ogni mood verso San Valentino ?? un THREAD necessario ?? - LauraPausini : Quando nelle mie canzoni vi auguro di innamorarvi...vi auguro di essere come noi che dopo 16 anni sembra ancora il… - EthanBl79505147 : ma quanto è bello passare San Valentino scopando, cena romantica fuori, orgia, aver organizzato una festa in Brasil… - ioandmyworld : RT @defencelessziam: Così perché è San Valentino mi sembrava opportuno -