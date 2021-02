Roma, l’Associazione 21 luglio consegna pacchi bebè alle famiglie in difficoltà: “Non solo beni materiali, qui si è sviluppata una comunità” (Di domenica 14 febbraio 2021) Pannolini, omogeneizzati e creme per il corpo possono diventare un lusso inaccessibile per chi, rimasto senza lavoro, deve far fronte alle necessità di un bambino. Nella periferia di Roma, precisamente a Tor Bella Monaca, le mamme in difficoltà possono rivolgersi all’Associazione 21 luglio onlus che da marzo distribuisce pacchi bebè. “Attraverso un’indagine fatta nelle periferie della città, abbiamo scoperto come il bisogno maggiore fossero i beni di prima necessità per i bambini della prima infanzia”, racconta Carlo Stasolla, presidente dell’Associazione 21 luglio onlus. l’Associazione in questi mesi è arrivata a distribuire 6mila pacchi bebè, con consegne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Pannolini, omogeneizzati e creme per il corpo possono diventare un lusso inaccessibile per chi, rimasto senza lavoro, deve far frontenecessità di un bambino. Nella periferia di, precisamente a Tor Bella Monaca, le mamme inpossono rivolgersi al21onlus che da marzo distribuisce. “Attraverso un’indagine fatta nelle periferie della città, abbiamo scoperto come il bisogno maggiore fossero idi prima necessità per i bambini della prima infanzia”, racconta Carlo Stasolla, presidente del21onlus.in questi mesi è arrivata a distribuire 6mila, con consegne ...

