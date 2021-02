Roma, il trend continua: grande con le piccole e terzo posto riconquistato (Di domenica 14 febbraio 2021) La Roma batte l’Udinese e conferma il trend di questa stagione: con le piccole come una grande La Roma batte 3-0 l’Udinese, approfitta della sconfitta contro della Juventus e si riporta al terzo posto in classifica. Una vittoria nel segno di Jordan Veretout che, grazie alla sua doppietta, si appende al collo anche la medaglie del miglior marcatore francese della storia del club. Ma con il successo contro i friulani, i giallorossi confermano anche un trend che si porta avanti da inizio stagione. La squadra è Paulo Fonseca è infatti grande con le piccole, trovando invece grosse difficoltà con le big. E gli ultimi risultati negativi contro la Lazio e la Juventus, avvalorano questo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Labatte l’Udinese e conferma ildi questa stagione: con lecome unaLabatte 3-0 l’Udinese, approfitta della sconfitta contro della Juventus e si riporta alin classifica. Una vittoria nel segno di Jordan Veretout che, grazie alla sua doppietta, si appende al collo anche la medaglie del miglior marcatore francese della storia del club. Ma con il successo contro i friulani, i giallorossi confermano anche unche si porta avanti da inizio stagione. La squadra è Paulo Fonseca è infatticon le, trovando invece grosse difficoltà con le big. E gli ultimi risultati negativi contro la Lazio e la Juventus, avvalorano questo ...

Crotone, pazza idea per la panchina: se salta Stroppa spunta l'ipotesi De Rossi!

Serve una necessaria inversione di trend, particolarmente perchè la zona salvezza dista appena 5 ... i tifosi ricordano bene le qualità umane e sportive dell'ex calciatore della Roma che ha alzato al ...

Calcio: Aia, Trentalange è il nuovo presidente

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Alfredo Trentalange è il nuovo presidente dell'Aia. L'ex arbitro all'Assemblea elettiva ha ottenuto 193 voti, contro i 125 del presidente uscente Marcello Nicchi. Due le sc ...

Serve una necessaria inversione di trend, particolarmente perchè la zona salvezza dista appena 5 ... i tifosi ricordano bene le qualità umane e sportive dell'ex calciatore della Roma che ha alzato al ...

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Alfredo Trentalange è il nuovo presidente dell'Aia. L'ex arbitro all'Assemblea elettiva ha ottenuto 193 voti, contro i 125 del presidente uscente Marcello Nicchi. Due le sc ...