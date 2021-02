Ricciardi “Così rischiamo, serve strategia ‘no Covid'” (Di domenica 14 febbraio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – “Se continuiamo di questo passo salute ed economia, non possono essere recuperate. Se andiamo avanti Così distruggiamo entrambe le cose non risolvendo alcun problema. Se invece affrontiamo il tutto con concordia e basando le decisioni sull'evidenza scientifica abbiamo una seria possibilità di tornare alla normalità”. A dirlo all'Italpress è Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza. Nelle ultime ore, a far discutere, sono state le sue dichiarazioni in merito alla necessità di un nuovo lockdown: “Faccio delle considerazioni anche dopo avere parlato con altri consiglieri scientifici di altri Paesi – spiega Ricciardi -. La situazione epidemiologica in Europa e in Italia è tale che vi è, a mio avviso, la necessità di una presa di posizione, di misure molto precise, perchè, come hanno fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – “Se continuiamo di questo passo salute ed economia, non possono essere recuperate. Se andiamo avantidistruggiamo entrambe le cose non risolvendo alcun problema. Se invece affrontiamo il tutto con concordia e basando le decisioni sull'evidenza scientifica abbiamo una seria possibilità di tornare alla normalità”. A dirlo all'Italpress è Walter, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza. Nelle ultime ore, a far discutere, sono state le sue dichiarazioni in merito alla necessità di un nuovo lockdown: “Faccio delle considerazioni anche dopo avere parlato con altri consiglieri scientifici di altri Paesi – spiega-. La situazione epidemiologica in Europa e in Italia è tale che vi è, a mio avviso, la necessità di una presa di posizione, di misure molto precise, perchè, come hanno fatto ...

paoloroversi : Vietare l'apertura degli impianti di #sci dodici ore prima del via è davvero una mossa da dilettanti. Potevano alme… - Radio1Rai : ??'E' necessario un #lockdown immediato totale di durata limitata in tutta Italia, con la chiusura delle scuole, fac… - SILVIA_A_80 : RT @LuisaIannelli: La follia tutta italiana di bloccare una riapertura 10 ore prima e dopo che si è chiesto ed ottenuto un adeguamento degl… - Devabole : RT @paoloroversi: Vietare l'apertura degli impianti di #sci dodici ore prima del via è davvero una mossa da dilettanti. Potevano almeno far… - franzf68 : RT @paoloroversi: Vietare l'apertura degli impianti di #sci dodici ore prima del via è davvero una mossa da dilettanti. Potevano almeno far… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi Così Mina Settembre: ci sarà una Seconda Stagione?

Comunque, se così dovessero fare, Mina Settembre non diventerebbe troppo simile alla serie del Commissario Ricciardi , sempre tratta dai libri che De Giovanni ha dedicato a questo personaggio e ...

Sci fermo fino al 5 marzo, Speranza firma. Ira della Lega: stop al metodo Conte

... annuncio la domenica e chiusura il lunedì, ad opera del trio Ricciardi Arcuri Speranza. Serve un ... Così i capigruppo della Lega Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. Il verbale Nel verbale del 12 ...

Coronavirus: Vitiello (Iv), 'assurdo panico creato da Ricciardi, servono decisioni non annunci' Affaritaliani.it Comunque, sedovessero fare, Mina Settembre non diventerebbe troppo simile alla serie del Commissario, sempre tratta dai libri che De Giovanni ha dedicato a questo personaggio e ...... annuncio la domenica e chiusura il lunedì, ad opera del trioArcuri Speranza. Serve un ...i capigruppo della Lega Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. Il verbale Nel verbale del 12 ...