Paratici e Nedevd, proteste in tribuna per Napoli-Juventus (Di domenica 14 febbraio 2021) E' stata una serata nervosa quella di Napoli-Juventus, finita 1-0 per i partenopei con rete su rigore (contestato da Pirlo) di Lorenzo Insigne. Un video amatoriale ritrae i dirigenti juventini Paratici e Nedved mentre in tribuna inveiscono contro il quarto uomo Calvarese per una mancata ammonizione. Dovrebbe trattarsi del giallo di Di Lorenzo che avrebbe portato all'espulsione dell'esterno del Napoli nel primo tempo.

