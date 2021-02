La rara Sindrome di Angelman: 16 i pazienti bergamaschi iscritti al progetto di ricerca From (Di domenica 14 febbraio 2021) Lunedì 15 febbraio in tutto il mondo si celebra la Giornata per la sensibilizzazione sulla Sindrome di Angelman, malattia genetica rara del neurosviluppo che colpisce una persona ogni 15 mila nel mondo, circa 3mila in Italia, e che porta con sé difficoltà cognitive e motorie, assenza o quasi di linguaggio e spesso epilessia e disturbi del sonno. La data è stata scelta perché febbraio è il mese delle malattie rare e 15 il cromosoma alterato nella Sindrome di Angelman. In questa occasione From, la Fondazione per la ricerca dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo racconta l’attività svolta con il Registro Italiano Sindrome di Angelman (Risa), il progetto di ricerca nazionale finanziato da ... Leggi su bergamonews (Di domenica 14 febbraio 2021) Lunedì 15 febbraio in tutto il mondo si celebra la Giornata per la sensibilizzazione sulladi, malattia geneticadel neurosviluppo che colpisce una persona ogni 15 mila nel mondo, circa 3mila in Italia, e che porta con sé difficoltà cognitive e motorie, assenza o quasi di linguaggio e spesso epilessia e disturbi del sonno. La data è stata scelta perché febbraio è il mese delle malattie rare e 15 il cromosoma alterato nelladi. In questa occasione, la Fondazione per ladell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo racconta l’attività svolta con il Registro Italianodi(Risa), ildinazionale finanziato da ...

