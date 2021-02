Inter-Lazio, Radu non ce la fa: gioca Hoedt (Di domenica 14 febbraio 2021) Non ce la fa Stefan Radu. Il difensore centrale romeno ha provato a stringere i denti per scendere in campo dal 1? di Inter-Lazio ma ha dovuto dare forfait nel corso del riscaldamento. Evidentemente le noie fisiche accusate negli ultimi giorni hanno spinto il difensore a non rischiare anche in vista dei prossimi appuntamenti, Bayern Monaco in Champions League su tutti. Al posto di Radu, sarà Hoedt a scendere in campo dal 1? nel terzetto di difesa con Acerbi e Patric. L’ex Southampton si era riscaldato per precauzione col resto dei titolari, proprio in attesa di un responso da Radu. Responso negativo, chance dal 1? per l’olandese. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Non ce la fa Stefan. Il difensore centrale romeno ha provato a stringere i denti per scendere in campo dal 1? dima ha dovuto dare forfait nel corso del riscaldamento. Evidentemente le noie fisiche accusate negli ultimi giorni hanno spinto il difensore a non rischiare anche in vista dei prossimi appuntamenti, Bayern Monaco in Champions League su tutti. Al posto di, saràa scendere in campo dal 1? nel terzetto di difesa con Acerbi e Patric. L’ex Southampton si era riscaldato per precauzione col resto dei titolari, proprio in attesa di un responso da. Responso negativo, chance dal 1? per l’olandese. SportFace.

