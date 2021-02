Inter-Lazio- 3-0: i nerazzurri tramortiscono i biancocelesti (Di domenica 14 febbraio 2021) Oggi 14 Febbraio 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 21:45 si è disputata la partita Inter-Lazio-di Serie B. Nel primo parziale la squadra di casa è partita decisamente meglio cominciando a imporre il suo gioco e schiacciando la Lazio nella sua metà campo. Al 22 minuto Lukaku è freddo dal dischetto e sigla la prima rete e agli sgoccioli sempre Lukaku fa doppietta. Nel secondo parziale la musica non cambia, infatti l’Inter segna il tris grazie a Lautaro su assist di Lukaku e i giochi sono fatti. Inter-Lazio: formazioni e dove vederla Inter-Lazio: quali sono state le formazioni ufficiali? Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lukaku, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 14 febbraio 2021) Oggi 14 Febbraio 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 21:45 si è disputata la partita-di Serie B. Nel primo parziale la squadra di casa è partita decisamente meglio cominciando a imporre il suo gioco e schiacciando lanella sua metà campo. Al 22 minuto Lukaku è freddo dal dischetto e sigla la prima rete e agli sgoccioli sempre Lukaku fa doppietta. Nel secondo parziale la musica non cambia, infatti l’segna il tris grazie a Lautaro su assist di Lukaku e i giochi sono fatti.: formazioni e dove vederla: quali sono state le formazioni ufficiali?(3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lukaku, ...

SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - Inter : ?? | AGGIORNAMENTO Cambio di formazione nella Lazio: problemi per Radu, gioca Hoedt #InterLazio ???? #FORZAINTER - CucchiRiccardo : L' #Inter conquista la testa della classifica. Difesa solida, ripartenze micidiali, concretezza tattica. La #Lazio… - LuciaLaVita1 : RT @Adnkronos: #InterLazio 3-1, nerazzurri in testa e @acmilan superato -