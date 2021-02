Inter - Lazio 0 - 0 live: primo tempo (Di domenica 14 febbraio 2021) Tre passaggi e l'Inter prova il tiro con Lautaro Martinez che però esce larga alla sinistra di Strakosha. Scendono in campo le due compagini. Tutto è pronto per l'inizio della gara. Larbitro fischia, ... Leggi su globalist (Di domenica 14 febbraio 2021) Tre passaggi e l'prova il tiro con Lautaro Martinez che però esce larga alla sinistra di Strakosha. Scendono in campo le due compagini. Tutto è pronto per l'inizio della gara. Larbitro fischia, ...

SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - Inter : ?? | AGGIORNAMENTO Cambio di formazione nella Lazio: problemi per Radu, gioca Hoedt #InterLazio ???? #FORZAINTER - paccoino : Rettifico...46 min. Di sola Lazio e.....2 a 0 inter #InterLazio - Rapiiiiiiiiires : RT @CuriosidadesEU: LUKAKU DE NOVO! INTER 2-0 LAZIO! -