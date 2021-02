Governo, concluso incontro Orlando-sindacati. Furlan: dal ministro riforma ammortizzatori entro fine mese (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo il giuramento al Quirinale, il nuovo esecutivo è entrato nelle sue piene funzioni. Il premier lavora in queste ore al discorso di fiducia alle Camere. Mercoledì il Governo si presenterà in Senato, giovedì è previsto il dibattito a Montecitorio. Il responsabile del Lavoro incontra i sindacati. Sul tavolo il dossier del termine del blocco dei licenziamenti a fine marzo Leggi su ilsole24ore (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo il giuramento al Quirinale, il nuovo esecutivo è entrato nelle sue piene funzioni. Il premier lavora in queste ore al discorso di fiducia alle Camere. Mercoledì ilsi presenterà in Senato, giovedì è previsto il dibattito a Montecitorio. Il responsabile del Lavoro incontra i. Sul tavolo il dossier del termine del blocco dei licenziamenti amarzo

