Formula 1, Mercedes: "Problemi con la nuova power unit" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Problemi alla power unit Mercedes. Sono in corso gli approfondimenti per effettuare alcune modifiche. ROMA – Possibili Problemi alla power unit Mercedes. L'allarme è stato lanciato dallo stesso Hywel Thomas, capo della sezione motori della scuderia campione del mondo e riportato dal Corriere dello Sport: "Abbiamo evidenziato alcuni Problemi, ma ci sono molti piani in atto per risolverli. Sono sicuro che tutto sarà pronto per la prima gara. In questo 2021 ci sono state lanciate alcune sfide in più rispetto al passato. E' stato il primo inverno in cui abbiamo dovuto reagire ad una modifica ai regolamenti, che limita la quantità di ore disponibili al banco". La Mercedes vuole ancora il titolo Il problema alla ...

