Fabrizio Corona rompe il silenzio sul rapporto con Asia Argento (Di domenica 14 febbraio 2021) Su Instagram appaiono foto che ritraggono Fabrizio Corona in intimità, non con quella che dovrebbe essere la futura moglie, ma con una vecchia fiamma: Asia Argento. Il fotografo dei vip si è confidato a Novella 2000 ed ha raccontato la natura del nuovo rapporto con la ex. Molto diversi sul modo di vivere il privato, Fabrizio Corona e Asia Argento si era allontanati proprio per questo. Lui sempre al centro dell’attenzione, lei preferiva stare sulle sue e cosìha preso le distanze dalla turbolenta personalità di Corona. L’ultima volta che si erano visti insieme era ormai qualche anno fa, ma con l’uscita dell’autobiografia della Argento qualcosa sembra essersi ristabilito. A fine gennaio, la figlia del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) Su Instagram appaiono foto che ritraggonoin intimità, non con quella che dovrebbe essere la futura moglie, ma con una vecchia fiamma:. Il fotografo dei vip si è confidato a Novella 2000 ed ha raccontato la natura del nuovocon la ex. Molto diversi sul modo di vivere il privato,si era allontanati proprio per questo. Lui sempre al centro dell’attenzione, lei preferiva stare sulle sue e cosìha preso le distanze dalla turbolenta personalità di. L’ultima volta che si erano visti insieme era ormai qualche anno fa, ma con l’uscita dell’autobiografia dellaqualcosa sembra essersi ristabilito. A fine gennaio, la figlia del ...

