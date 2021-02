"Draghi ha fatto bene a scegliere i ministri in autonomia", dice Berlusconi (Di domenica 14 febbraio 2021) AGI - Il leader e fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è soddisfatto del nuovo governo di Mario Draghi: “Sì, lo sono. Usciamo dalla crisi esattamente come noi avevamo chiesto prima di tutti gli altri: con un governo di altro profilo che unisce il Paese in un momento di emergenza”, dice in un'intervista al Corriere della Sera. Il dosaggio e l'equilibrio tra tecnici e politici che compongono il nuovo Consiglio dei ministri, “non è un gioco appassionante” per Berlusconi, secondo il quale “il governo è stato costruito dal presidente Draghi che ha ritenuto di indicare ministri a lui graditi al di là delle indicazioni dei partiti. Del resto è quello che io stesso avevo suggerito”. Berlusconi sembra soddisfatto ... Leggi su agi (Di domenica 14 febbraio 2021) AGI - Il leader e fondatore di Forza Italia, Silvio, è soddisdel nuovo governo di Mario: “Sì, lo sono. Usciamo dalla crisi esattamente come noi avevamo chiesto prima di tutti gli altri: con un governo di altro profilo che unisce il Paese in un momento di emergenza”,in un'intervista al Corriere della Sera. Il dosaggio e l'equilibrio tra tecnici e politici che compongono il nuovo Consiglio dei, “non è un gioco appassionante” per, secondo il quale “il governo è stato costruito dal presidenteche ha ritenuto di indicarea lui graditi al di là delle indicazioni dei partiti. Del resto è quello che io stesso avevo suggerito”.sembra soddis...

