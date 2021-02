Covid Italia, Sileri: "Chiusure dove ci sono varianti" (Di domenica 14 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Chiusure dove ci sono le varianti". Il senatore Pierpaolo Sileri, viceministro uscente alla Salute ospite a ‘Domenica In', ritiene necessarie misure rigide per arginare la diffusione del coronavirus nelle aree in cui vengono individuate le varianti. "Alcune varianti sono insignificanti, altre purtroppo creano problemi. La variante sudafricana è quella che pone più problemi, perché sembrerebbe che sia resistente ai vaccini. Come combattere questo problema? Intanto con le Chiusure laddove ci sono queste varianti, almeno all'inizio, per congelare la situazione e studiarla meglio. Se c'è una variante, anche se non influenza l'R0 di tutta la Regione ma ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) (Adnkronos) - "cile". Il senatore Pierpaolo, viceministro uscente alla Salute ospite a ‘Domenica In', ritiene necessarie misure rigide per arginare la diffusione del coronavirus nelle aree in cui vengono individuate le. "Alcuneinsignificanti, altre purtroppo creano problemi. La variante sudafricana è quella che pone più problemi, perché sembrerebbe che sia resistente ai vaccini. Come combattere questo problema? Intanto con leladciqueste, almeno all'inizio, per congelare la situazione e studiarla meglio. Se c'è una variante, anche se non influenza l'R0 di tutta la Regione ma ci ...

RaiNews : #COVID19, #Ricciardi: 'Chiederò a #Speranza un #lockdown totale in tutta Italia immediato'. Il consigliere del mini… - Agenzia_Ansa : #Covid-19, Italia più arancione. Torna l'incognita della riapertura dello sci. I nuovi casi sono13.532, 311 le vitt… - SkyTG24 : Covid Italia, variante inglese nel 17,8% dei nuovi casi: ecco le regioni più colpite. DATI - larenait : Per il consigliere di Speranza, serve un lockdown breve ma totale #COVID19 - MutiLeonilde : RT @RaiNews: #COVID19, #Ricciardi: 'Chiederò a #Speranza un #lockdown totale in tutta Italia immediato'. Il consigliere del ministro della… -