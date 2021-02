Cagliari - Atalanta 0 - 1 | show Muriel Samp - Fiorentina 2 - 1

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Sampdoria 2-1 Fiorentina Cagliari 0-1 Atalanta - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Cagliari 0-1* Atalanta *(Muriel 90+1') #SSFootball - OfficialSSLazio : Fiorentina ? Parma ? Roma ? Sassuolo ? Atalanta ? Cagliari ? #CMonEagles ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Cagliari-Atalanta 0-1: la decide Muriel - apetrazzuolo : SERIE A - Cagliari-Atalanta 0-1: la decide Muriel -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Atalanta

Commenta per primo Luis Muriel parla a Sky Sport della vittoria dell'sul campo del, grazie a un suo gol: 'Il mister ci aveva detto in settimana che non vincevamo più partite al 90'. E oggi ci siamo riusciti. Finalmente abbiamo conquistato i tre punti,...0 - 1 Muriel regala al 90' i tre punti all'. A farne le spese uno sfortunatobattuto 1 - 0 quando sperava di aver conquistato almeno un punto. La squadra di ...Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco parla ai microfoni di Sky Sport dopo il ko contro l’Atalanta: “Le nostre prestazioni nell’ultimo periodo sono state ottime, ma anche oggi non portiamo a ...Sono da pochi terminati i match della domenica pomeriggio di Serie A validi per la 22^ giornata di campionato: l'Atalanta batte il Cagliari 1-0 grazie ad una prodezza di Luis Muriel, la ...